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جمعية الكشافة تختتم مشاركتها بمخيم المرموم الكشفي في دبي

جمعية الكشافة تختتم مشاركتها بمخيم المرموم الكشفي في دبي
http://almnatiq.net/?p=671094
دبي - مبارك الدوسري

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم أمس مشاركتها في مخيم المرموم الكشفي  الذي نظمته مفوضية كشافة دبي خلال الفترة 11 – 13 / 4 / 1440هـ ، بمشاركة 120 كشافاً ، تحت شعار ” زايد رجل البيئة قاهر الصحراء ” .

وقد أُقيم حفل بمناسية الاختتام  برعاية مدير إدارة دار المعرفة بدبي والشريك بالمخيم الدكتور عبدالله كرم، وبحضور نائبة رئيس مجلس مفوضية كشافة دبي نورة المطوع، والأمين العام لجمعية كشافة الإمارات خليل رحمة .

وأوضح الرائد الكشفي المرافق لوفد جمعية الكشافة العربية السعودية، علي بن عبدالعزيز العلي ، أن أعضاء الوفد قد حققوا العديد من شارات الهواية والأوسمة الكشفية ، وأن المخيم قد شهد العديد من الفعاليات من ابرزها التثقيف بالمحميات الطبيعية ، وشارات الهواية في العديد من الهوايات الكشفية المتعلقة بالبيئة ، والتدريب على الرمي بالقوس والسهم ، والرحلة الخلوية ، وممارسة المشاركين للطهي الخلوي ، وركوب الدراجة الهوائية.

وأشار العلي الى أن المخيم قد حقق اهدافه بدعم الفكر والدور الإيجابي في مجال التربية البيئية، والإسهام في التوعية بالاهتمام بالحياة الطبيعية بمنطقة المرموم في دبي ، والى تنمية قدرات ومهارات الكشافين بدنياً وثقافياً من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة المختلفة التي تم تصميمها لتعزيز مفاهيم حماية البيئة والحياة البرية الصحراوية الغنية التي تتميز بها المحمية ، وعيش تجربة التعلم بالممارسة، وغرس القيم ‏الإيجابية، واستكشاف الذات، وخوض التحديات، وتطوير القدرة على حل المشكلات.

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