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الهلال الأحمر يستعد للجنادرية بـ 24 سيارة إسعاف و240 من الكوادر المتخصصة

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الهلال الأحمر يستعد للجنادرية بـ 24 سيارة إسعاف و240 من الكوادر المتخصصة
http://almnatiq.net/?p=671097
الرياض - فلاج الشعيفاني
كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض استعداداتها لمهرجان الجنادرية الوطني في دورته الـ ٣٣ التي انطلقت اليوم 20 ديسمبر ويستمر حتى 9 يناير 2019، وذلك لتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية لزوار المهرجان.
وخصصت الهيئة أكثر من ٢٤ سيارة إسعاف وعربة كوارث مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية، وغرفة عمليات متنقلة لإدارة الحالات وبمشاركة ٧٩ من الكوادر البشرية، منهم 46 فني خدمات إسعافية و15 طبيب وأخصائي طب طوارىء و5 موظفين لغرفة التحكم وإدارة العمليات، إضافة إلى 17 موظفًا للخدمات المسانده والدعم اللوجستي.
وتشارك الهيئة بفرق تطوعية مكونة من 123 متطوع و 32 متطوعة للمساهمة في الأعمال الإسعافية والتوعوية، حيث تم تزويدهم بشنط إسعافية وسيارات قولف، وذلك لسهولة الوصول إلى الحالات في الأماكن المزدحمة داخل المهرجان.
وصرح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني أن الهيئة تسعى إلى التواجد في جميع المحافل والمهرجانات بالمملكة، مشيرا إلى أن مهرجان الجنادرية من أهم الفعاليات الوطنية التي تحظى باهتمام كبير على المستوى الحكومي والشعبي.

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