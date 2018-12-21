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أمانة عسير تضبط أكثر 41 الف عبوة من المواد الغذائية الفاسدة

أمانة عسير تضبط أكثر 41 الف عبوة من المواد الغذائية الفاسدة

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أمانة عسير تضبط أكثر 41 الف عبوة من المواد الغذائية الفاسدة

أمانة عسير تضبط أكثر 41 الف عبوة من المواد الغذائية الفاسدة
http://almnatiq.net/?p=671102
المناطق - أبها

ضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير مساء اليوم احدى مركبات النقل ، و ذلك بعد الاشتباه بحمولتها .

فيما تم متابعة تحركات المركبة فور خروجها من مردم النفايات بمدينة أبها ، و ايقافها لتفتيش حمولتها من قبل مراقبي الامانة ، ليتبين بأن المركبة محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة .

حيث ضبطت فرق الرقابة اكثر من 41 الف عبوة لـ 706 صنفا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ، و غير صالحة للاستخدام الادمي و ذلك بعد فحصها و التأكد منها .

و تم حينها مصادرة الحمولة و اتلاف كامل المضبوطات من الاغذية مع تطبيق نظام الغرامات و الجزاءات البلدية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

و تأتي هذه الجهود للحملات الرقابية المكثفة ضمن برنامج غذاؤكم أمانة و التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية و القروية مؤخرا على كافة أمانات المملكة .

و اذ تؤكد أمانة منطقة عسير حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان منطقة عسير ، و ذلك بمتابعة من امين منطقة عسير د . وليد الحميدي و وفقا لتوجيهاته التي شدد فيها بعدم التهاون في تطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية بحق المخالفين حرصا منه على حماية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي و وقايتهم من عدوى الأمراض التي قد تنتقل عن طريق تناول الغذاء الغير آمن و حرصا على تأمين امدادا غذائي سليم لرفع المستوى الصحي .

داعيا الجميع الى الابلاغ عن أي ملاحظات او شكاوى عبر قنوات الامانة التفاعلية او عن طريق خدمة 940 و التي تعمل على مدار اليوم  .

 

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