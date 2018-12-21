فريق الأمن العام للسيارات والدراجات الناريه ينهي استعدادته للمشاركة في رالي حائل نيسان الدولي (٢٠١٩)

المناطق - حائل

أنهى فريق الأمن العام للسيارات والدراجات الناريه استعدادته للمشاركة في رالي حائل نيسان الدولي (٢٠١٩) المزمع إقامته بمدينة حائل ديسمبر الحالي في أولى مشاركاته الفعلية في السباقات والمحافل الدولية.

ويضم الفريق نخبةً من السائقين من منسوبي الأمن العام سيشاركون في جميع الفئات (T3-T2-T1) بينهم من سبق وأن حقق مراكز متقدمه في مشاركات سابقة.

وأكد قائد الفريق بطل الراليات السعودي في فئة (T3) برالي حائل للعام (٢٠١٨) ورالي عسير للعام (٢٠١٧) المقدم/شاكر بن سليمان التويجري عزم أعضاء الفريق على تحقيق نتائج مشرفة تليق باسم الأمن العام في هذا المحفل الدولي الذي يقام سنوياً ويجذب أنظار المتابعين.

كما أعرب عن شكره وتقديره لوزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف “حفظه الله” على ما يحظى به منسوبي القطاعات الأمنية من دعم وتشجيع، إضافةً إلى إشراف معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول/ سعيد بن عبدالله القحطاني ومتابعة معهد الشؤون الرياضية بالأمن العام والحرص على تلبية كافة الاحتياجات اللازمة للفريق.

وثمن أعضاء فريق الأمن العام الجهود التي يقدمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ خالد بن سلطان العبدالله الفيصل وتوفير البيئة الملائمة لكافة الفرق المشاركة لإنجاح هذه الفعالية الدولية متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد.