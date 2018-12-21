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5 مراكز لتعليم عسير في جائزة الشيخ حمدان

5 مراكز لتعليم عسير في جائزة الشيخ حمدان
http://almnatiq.net/?p=671116
المناطق - أبها

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، خمسة مراكز في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها 21 على مستوى المملكة .

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن النتائج أسفرت عن ترشح ثانوية إشبيلية بقيادة الأستاذ فهد آل حاتم ، والثانوية الرابعة للبنات بخميس مشيط بقيادة الأستاذة عزة عسيري ، في فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة ، فيما ترشح في فئة المعلم المتميز ، ماجد محمد آل طلحان من متوسطة عمرو بن العاص ، و عبدالرحمن حمود الشهراني من ثانوية الصديق ، أما فئة المعلم فائق التميز فترشحت المعلمة شادية ناصر عسيري من الابتدائية الثالثة بأبها.

وقدم آل كركمان التهنئة للمرشحين والمرشحات ، وثمن جهود مركز عسير للتميز والشؤون التعليمية للبنين والبنات لقاء هذا الإنجاز .

يذكر أن جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز قد أعلن عنها في عام 2008 ، وتم إطلاقها رسميا في مقر المنظمة الدولية بالعاصمة الفرنسية “باريس” بحضور المدير العام لليونسكو ورؤساء ومندوبي البعثات الرسمية، وتبلغ قيمتها ما يقارب المليون درهم توزع على ثلاثة فائزين ،وتُمنح للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التعليم ومنظمات المجتمع المدني العالمية والمؤسسات المحلية والإقليمية التي تسهم في تحسين فعالية أداء المعلمين

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