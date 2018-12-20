“‏‫طموح” شرورة تنظم نشاطاً ترفيهيا لابنائها

المناطق - شرورة

نظمت جمعية طموح لرعاية الأيتام بشرورة مساء اليوم الخميس 13/ 4/ 1440هـ نشاطاً ترفيهياً لأبناء الجمعية في مقر نادي الحي بمدرسة حمزة بن عبدالمطلب بشرورة بمشاركة (50) مستفيد.

وبحضور قائد نادي الحي والمشرف على النادي وبحضور مدير الجمعية.

وتأتي مبادرة الجمعية في إقامة هذا البرنامج ضمن إطار مساهمتها ودورها الإيجابي في إحتضان أبناء الجمعية والإسهام في إدخال السرور إلى قلوبهم والتواصل معهم والحرص على تعزيز أواصر المحبة بينهم وبين الجمعية ومايحققه من مردود نفسي ومعنوي بعد التعرف على احتياجهم .

وقد شهد النشاط العديد من الفعاليات الترفيهية والتربوية و الثقافية ، حيث افتتح النشاط بالبرنامج الرياضي للكبار (كرة القدم) وبرنامج الصالة الرياضة للصغار ، ثم بدأت الإستراحة وأداء صلاة المغرب وإنطلق بعد الصلاة البرنامج الثقافي والحركي الذي شهد تنافس وحماس بين أفراد المجموعات التي قسمها مشرفوا النشاط.

وفي ختام البرنامج تم تناول طعام العشاء وتوزيع الجوائز على المشاركين في البرنامج.

وختاماً شكرت الجمعية إدارة نادي مدرسة الحي على حسن الإستضافة وتقديم الهدايا لأبناء الجمعية، ونشكر اعضاء فريق التطوع الأستاذ: عزام الصحفي والاستاذ سعيد باحشوان والاستاذ سعيد زبع على الجهود المبذولة ، ونشكر الشباب المتعاونون مع الجمعية الذين كان لهم الدور الأكبر في إنجاح هذا البرنامج.