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بدء أعمال الاجتماع العاشر للجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول الخليج العربي

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بدء أعمال الاجتماع العاشر للجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول الخليج العربي

بدء أعمال الاجتماع العاشر للجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول الخليج العربي
http://almnatiq.net/?p=671125
الكويت - مبارك الدوسري

بدأت اليوم أعمال الاجتماع العاشر للجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي والذي تستضيفه جمعية الكشافة الكويتية.

وأكد رئيس اللجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي البروفيسور السعودي عبدالله بن سليمان الفهد في كلمة له خلال افتتاحه الاجتماع ان هذه المناسبة تمثل علاقة تكامل بين الجمعيات الكشفية لمناقشة أمور من شأنها الارتقاء بالحركة الكشفية الخليجية ، معرباً عن ثقته باستمرار نشاط الحركة للارتقاء بها من خلال الخبرات ونقلها الى ابنائنا الشباب للسير على نفس المنوال، مؤملاً  أن يثمر هذا الاجتماع عن توصيات تنمي الحركة الكشفية الخليجية وتسهم في تقدمها.

وأوضح الأمين العام للجنة التنظيمية زيد بن سيف البتال ، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من النقاط  ومن ابرزها مناقشة خطة عمل لجنة رواد الكشافة والمرشدات لعام 2019 ، واستعراض الخطة المنفذة من عام 2018 ، وبحث آليات تفعيل العمل الخليجي لرواد الكشافة المشترك ، والتطرق الى الجوانب الفنية والإدارية فيما يخص عمل اللجنة.

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