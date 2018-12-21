جناح “هدف” بالجنادرية يستقبل زواره في أول أيام المهرجان ويطلعهم على مبادرات دعم التدريب والتوظيف

المناطق - الرياض

استقبل جناح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” اليوم (الجمعة) جمهوره في أول أيام المهرجان.

وعرض القائمون في جناح الصندوق أمام الزوار، مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة، و مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

وتواجدت فروع “هدف” المتنقلة الجديدة على أرض مهرجان الجنادرية 33، لتقديم الخدمات لعملاء “هدف”، من أصحاب العمل والباحثين والباحثات عن عمل في مواقعهم، والتي توفر لأصحاب العمل، خدمات في مقدمتها التعريف ببرامج الصندوق، والمشاركة في المعارض في كافة مناطق المملكة، وزيارة المواقع التي لا توجد فيها فروع لـ”هدف” وفق زيارات مجدولة، ومساعدة العميل على التسجيل في البرامج، وتفعيل حسابات العملاء، ومساعدة العملاء في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية لكافة البرامج.

وأطّلع الزوار على البرامج التي يقدمها الصندوق ومبادراته الموجهة لأصحاب العمل والباحثين والباحثات عن عمل، التي تهدف إلى دعم تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل.

وقدّم الجناح عرضاً لبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) الذي يمنح المنشآت المُنظمة ثلاث مزايا، هي: الاستفادة من الكوادر الوطنية دون التزامات مالية أو تعاقدية على المنشأة، وتقليص تكاليف وفترة البحث عن كوادر مدربة، وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية لأصحاب العمل، إذ بإمكان المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الدولية ومنشآت القطاع الخاص المتميزة، الانضمام إلى البرنامج وطرح فرص التدريب المتاحة لديها أمام الكوادر الوطنية من الخريجين السعوديين، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات” www.taqat.sa/tamheer .

كما عرض جناح “هدف” عديداً من الخدمات التي تقدمها البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، التي تجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وتتيح خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى الوطنية العاملة، حيث تعرض البوابة الفرص الوظيفية المتنوعة لأبناء وبنات المملكة، من خلال منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل، وتتيح بوابة (طاقات) بحلتها الجديدة على الرابط ‏ https://www.taqat.sa/ لأصحاب الأعمال سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهدف منشآتهم.