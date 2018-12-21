الأمير فيصل بن بندر يدشن جناح محافظة الغاط في مهرجان الجنادرية

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض جناح محافظة الغاط المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33

وتجول سموه في أرجاء الجناح مطلعاً على ما سيقدم للزوار بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة.

من جانبه ثمن محافظ الغاط منصور بن سعد السديري دعم ورعاية سمو أمير منطقة الرياض لجناح المحافظة في الجنادرية مبيناً أن التصميم العرض والتصميم تمت مراعات فيه بيئة المحافظة وتاريخها وأهم مايميزها من معالم تاريخية ومناطق جذب .

ونوّه بما تتميز به المشاركة في الجنادرية من استعراض لتاريخ المحافظة ورجالاته ومنتجاتها المتعددة المجالات .

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن بالغ سعادته بما يقدمه الجناح من فائدة وخدمة للزوار مؤكداً على التمثيل المميز للمحافظة وإدارتها الحكومية .

