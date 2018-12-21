جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يُقدم عددًا من الخدمات لزواره خلال مهرجان الجنادرية 33

المناطق - الرياض

يقدم جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، عددًا من الخدمات والمعلومات التوعوية، ويعرض البرامج والمبادرات الخاصة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية.

ومن أبرز الأركان المشاركة بالجناح وكالات التوطين، والتفيش وتطوير بيئة العمل، وخدمة العملاء والعلاقات العمالية والسياسات العمالية، والرعاية، والضمان الاجتماعي، والتنمية، بالإضافة إلى برنامجي (مُساند، وموائمة)، وجائزة الأميرة صيتة، والحماية الاجتماعية، ومكتب مكافحة التسول بالرياض والجمعيات الخيرية.

كما يحرص جناح الوزارة بتثقيف المجتمع وتعريف الزائرين بكل ما هو جديد من الخدمات المقدمة للزوار، حيث أطلقت جمعية الإعاقة الحركية للزوار خدمة مساعدة ذوي الإعاقة وكبار السن، وذلك من خلال توفير عدد من الكراسي المتحركة لزوار الجناح وأتاحت لهم تجربة الكرسي المتحرك للتوعية بمدى خطورة السرعة، ونقل معاناة ذوي الإعاقة للمجتمع.

كما تدعم الوزارة المهن والحرف اليدوية من خلال مشاركة 32 أسرة منتجة، تعرض أبرز كفاءتها في سوق العمل بمشاريعها وأنشطتها المتنوعة، كما تشارك الدور الإيوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالحرف اليدوية تحت عنوان “صنع بأيدينا”.