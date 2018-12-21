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الشباب يتقدم للمركز الثالث بفوزه على الباطن

الشباب يتقدم للمركز الثالث بفوزه على الباطن
http://almnatiq.net/?p=671146
المناطق - واس

تقدم فريق الشباب للمركز الثالث بعد فوزه الكبير، اليوم، على ضيفه الباطن بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وأنهى الشباب الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف سجلها آرثر كروز هدفين في الدقيقتين 20 و36 ، وبوديسكو في الدقيقة 22 ، وفي الشوط الثاني سجل بوديسكو الهدف الثاني له والرابع للشباب في الدقيقة 59، ليرتفع رصيد الشباب إلى 26 نقطة ويتقدم للمركز الثالث، محققاً انتصاره السابع في الدوري هذا الموسم، وتوقف رصيد الباطن عند 11 نقطة، في المركز الرابع عشر متلقيا هزيمته التاسعة في الدوري.

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