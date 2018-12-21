“البيت المدني” في (الجنادرية33) يثري زواره بـ 13 فعالية ثقافية متنوعة

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بدأ البيت المدني المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة باستقبال زواره في الجنادرية وسط منظومة من الخدمات والبرامج والفعاليات الثقافية والتراثية والأسرية المقدمة، التي تمتاز وتشتهر بها المنطقة ومحافظاتها من فعاليات ثقافية متنوعة.

وينطلق البرنامج الثقافي بعد غدٍ بندوة رياضية بعنوان: (تاريخ الرياضة بالمدينة) وتتناول تاريخ الحركة الرياضية في منطقة المدينة المنورة ومناقشة مستقبل رياضة المدينة خلال الفترة القادمة، وتقام فعالية بعنوان (عروس الجبال) تتناول بلدة العلا التاريخية، وموقعها ونبذه عن تاريخها وعدد منازلها ومميزاتها، والحياة الاجتماعية، وأهم عيون العلا وكيفية توزيع المياه ووصف لرحلة الصيف للبساتين، ودور الهيئة الملكية لمحافظة العلا للمحافظة على التراث الوطني كعامل جذب لزيارتها بإعتبارها نافذة حضارية للوطن.

الفعالية الثالثة ستقام الجمعة القادمة تحت عنوان (أطفال المدينة)، فيما تأتي الندوة الرابعة يوم السبت بعنوان (أهازيج النخيل)، للحديث عن تاريخ التمور في منطقة المدينة المنورة، والتمور في السنة النبوية، وأنواعها، وعجوة المدينة وفضائلها وصفاتها وخصائصها، والصناعة الحديثة، ونخيل محافظة ينبع، وتتوالى الفعاليات على مدار أيام الجنادرية لتشمل كافة محافظات المنطقة.