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مدني تيماء يسيطر على حريق اندلع بمحطة وقود بمحافظة تيماء

مدني تيماء يسيطر على حريق اندلع بمحطة وقود بمحافظة تيماء
http://almnatiq.net/?p=671169
المناطق - تيماء - محمد العنزي :
نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة تيماء قبل قليل من السيطره على حريق اندلع في محطة وقود داخل محافظة تيماء وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق قبل إمتداده للمناطق المجاوره .
ونتج عن هذا الحريق إصابة ثلاث عمال يعملون في المحطة من الجنسية الآسيوية بحروق صنفت من الدرجة الأول والثانية والثالثة وجميع حالات المصابين مستقرة .
وأشارت مصادر خاصة ان سبب الحريق كان بسبب ضرب عامل المحطة لغطاء خزان الوقود بمطرقة حتى يتم فتحة وأثناء الضرب الغطاء خرجت شرارة وتسبب في اشتعال النيران في الخزان الأرضي وذكر المصادر أن خزان الوقود مفرغ من الوقود منذو أربع أيام وهذا من لطف الله ولا يوجد فيه سواء القليل من بقايا الوقود التى تسببت في اشتعال النيران .
هذا وكما تواجدت شركة الكهرباء من اجل فصل التيار الكهربائى عن المحطة احترازياً لعدم انتشار محتوى الحريق الناشب في المحطة كما باشرت  الدوريات الأمنية ومرور تيماء وذلك لعدم تجمع المواطنين والتجمهر وتواجد الهلال الأحمر وذلك لنقل المصابين .

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