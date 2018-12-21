إدانة دولية لاعتقالات الاحتلال الإيراني في الأحواز وسط استمرار الاحتجاجات

المناطق - الرياض

دان نواب برلمانيون أوروبيون حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات الإيرانية على عمال شركة الحديد والصلب في الأحواز، مطالبين بالافراج عنهم على الفور، وجاء على رأس هؤلاء النواب عضوُ البرلمانِ الأوروبي عن أستونيا، تونه کيلام, وعضوُ البرلمانِ الأوروبي ووزيرُ الخارجيةِ السابقُ في سلوفاكيا إدوارد کوکان ، وغيرِهِم.

وأكدت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز بأن هذه الضغوط من الدول والمنظمات الحقوقية وتفاعل النشطاء والمؤسسات أجبر سلطات الاحتلال الإيراني للسماح لأهالي المعتقلين من العاملين بزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال والذين تجاوز عددهم الألف ، وذلك بعد ضغط إعلامي ومؤسساتي على الاحتلال الايراني جراء جرائمه التي ارتكبها بحق الأحوازيين.

يأتي هذا بينما لم تتوقف الاحتجاجات في الشارع الأحوازي فقد خرج عدد من المواطنين من أهالي مدينتي المحمرة وعبادان في مدينة المحمرة مطالبين مسؤولي الاحتلال الإيراني بتنمية المدينتين أو تعبيد الطرق فيهما على أقل تقدير، في ظل معاناتهم من غياب أبسط الإمكانيات الواجب توفرها في المدن.