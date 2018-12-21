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أمير نجران يطلق تطبيق المستكشف الجغرافي

أمير نجران يطلق تطبيق المستكشف الجغرافي
http://almnatiq.net/?p=671175
المناطق - نجران

أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، من مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، تطبيق المستكشف الجغرافي، ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير الأداء البلدي، والذي يتيح خاصيتي التصفح والاستعلام عبر الأجهزة المحمولة، من قبل المواطنين ومنسوبي الأمانة والبلديات الفرعية.

واطلع سموه على مشروع إعداد المخططات المحلية والتفصيلية لمدينة نجران، والذي يمثل أطلس خرائط ووثيقة الاشتراطات والأنظمة وضوابط البناء داخل المدينة، قدمه أمين المنطقة المكلف، المهندس حمد بن حسين عيبان، حيث وجّه سموه باستنساخ المشروع في المحافظات، بما يدعم توزيع التنمية ونشرها، وتحديد أولوياتها.

وأوضح المهندس عيبان أن تطبيق المستكشف الجغرافي يمكن المستخدمين بسهولة من الحصول على معلومات عن قطع الأراضي في المخخطات، والاستدلال على مواقع الخدمات الصحية والترفيهية والتجارية، وتحديد الأقرب من موقع المستخدم الحالي.

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