ترحيل جميع المقررات الدراسية للفصل الثاني إلى جميع مدارس نجران

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حكمي:التعليم يشهد نقلة نوعية في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة

يواصل تعليم نجران جهوده المختلفة من أجل بداية موفقة وجادة لإنطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي حيث قامت أمانة إدارة التعليم و الإدارات المعنية بترحيل جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي إلى جميع مدارس نجران والمكاتب التابعة في زمن قياسي.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي أن التعليم في منطقة نجران يشهد نقلة نوعية في تحقيق التطلعات التعليمية والمتطلبات المهنية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحرص واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وسمو نائبه ومتابعة من قبل وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى.

وشدد حكمي على القيادات التعليمية بالمنطقة من مساعدين ومديري ومديرات مكاتب التعليم ومديري الإدارات على ضرورة البداية الجادة وإعداد تقارير دورية عن الزيارات الميدانية التي قام بها المشرفون والمشرفات خلال الفصل الدراسي الأول والتأكد من توفر كافة المتطلبات لتحقيق انطلاقة الفصل الدراسي الثاني بتميز وفاعلية.

مقدما شكره للمساعدين ومديري مكاتب التعليم ومديري ومديرات الإدارات وقادة وقائدات المدارس والكادر الإداري والتعليمي في الميدان على جهودهم المميزة خلال الفصل الدراسي الأول وكذلك قدم شكره لأولياء أمور الطلاب على تعاونهم الدائم مع إدارة التعليم مما كان له الأثر في تميز وانضباط أبناءنا الطلاب.

مثمنا جهود أمانة إدارة التعليم وكل الإدارات التي ساهمت في ترحيل جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي إلى جميع مدارس نجران والمكاتب التابعة في زمن قياسي.

