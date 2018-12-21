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عبدالله الجميح:ميزانية الخير الترليونية تعزز الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني

عبدالله الجميح:ميزانية الخير الترليونية تعزز الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني
http://almnatiq.net/?p=671185
المناطق_جدة

أرجع الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الجميح القابضة .. الميزانية الترليونية للمملكة للعام 2019 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى توفيق الله أولا والخطط المدروسة والطموحة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى دعم الاقتصاد السعودي ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 ، مؤكداً أن ميزانية الخير الترليونية ستعزز ثقة المواطنين في قوة ومتانة أقتصادهم وستكون فاتحة خير على المجتمع السعودي في تحقيق رغباته وتطلعاته.

وأشاد الشيخ عبدالله الجميح بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين حول المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الادارة المالية وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات المقدمة للمواطنين متميزة، مشيرا أن هذه الميزانية المباركة تأتي استمراراً لنهج الحكومة وسياستها في التركيز على الخدمات المقدمة للمواطنين وسعياً منها لتطوير الخدمات الحكومية، ومؤكداً في الوقت ذاته أنها عززت من دور القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في برامج التنمية الشاملة.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الجميح القابضة إلى الدعم والاهتمام والرعاية التي يحظى به التدريب التقني من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين لتطويره ليكون داعماً في أمداد سوق العمل بالكوادر البشرية القادرة والمؤهلة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن ادارة التدريب بشركة الجميح تواكب هذا الاهتمام والدعم بمبادراتها وبرامجها وخططها التشغيلية والتوسعية نحو الاستثمار في العنصر البشري وتدريبه وتأهيله وفق خطط استراتيجية طموحة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 .

ودعا الشيخ عبدالله الجميح في نهاية حديثه الشيق الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه البلاد حكومة وشعباً في خدمة الاسلام والمسلمين وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والنماء في ظل قيادتها الرشيدة

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