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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعلن انتهاء أعمال المرحلة الأولى من إنشاء وتطوير الحلبة العالمية لسباق السيارات

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعلن انتهاء أعمال المرحلة الأولى من إنشاء وتطوير الحلبة العالمية لسباق السيارات
http://almnatiq.net/?p=671188
المناطق_جدة

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن إنتهاء المرحلة الأولى من أعمال البناء والتطوير، بما فيها سفلتة مضمار حلبة (لاقونا) لسباق السياراتبمواصفات عالمية، تمت الموافقة عليها ووفق شروط ومعايير الإتحاد الدولي للسيارات(FIA,CIK)  وبمعدات وآليات تم استيرادها خصيصاً لهذا المشروع الحيوي والرياضي الهام.ويهدف هـذا المشروع لتطويررياضة سباقات السيارات والدرجات النارية لدىالشباب السعودي “من رجال ونساء”، بالإضافة إلى ترسيخ جانب الأمن والسلامة وفقا للمعاييرالعالمية.

وستكون التكلفة التقريبية للمشروع 120 مليون ريـال سعودي، تشمل بناء المدرجات وأكثر من 13 مضماراً للسباقات الكبيرة وسيارات الكارتينج، كذلك مبنى الإدارة والاستقبال والمنصة الرئيسية لكبار الضيوف ومرافق للتدريبعلى سباق السيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى تجهيز المشروع بأحدث الوسائل المتطورة لتنظيم السباقات العالمية. وقدتم ترسية مشروع بناء حلبة (لاقونا)على شركة الحارث للمقاولاتبعقد قيمته 52 مليون ريـال سعوديعلى مساحة تقارب مليون متر مربع. كما تم تعيينسائق الفورملا (1)المستشار العالمي/ أليكس وارزللإشراف على المشروع، لإطلاق أولى السباقات بها خلال العام القادم بإذن الله تعالى.

من جانبه،أكد الأستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بأن حلبة لاقونا للسباق هي إضافة مهمة لمجموعة المرافق والأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة في المدينة الاقتصادية، مما يُعزز مكانتها كوجهة سياحية وترفيهية رائدة وحاضنة للرياضات العالمية ضمن قطاع الترفيه والسياحة، مضيفاً:”إن ذلك يأتي إمتداداً للتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والإتحاد العربي السعودي للسيارات والدراجات النارية،بالتوافق معرؤيةالمملكة 2030 الداعيِّةإلىإعادة صياغة الرياضة السعودية في كافة مجالاتها، والقفز بالمملكة لمصافي الدول العالمية في إستضافة البطولات العالمية المختلفة وزيادةالأنشطةالاجتماعيةوالرياضيةوالترفيهية، لاستثمار المواهب الشابةوإضافة قوية لمصادر الدخل الوطني”.

الجدير بالذكر أنه تم وضع حجر أساس حلبة (لاقونا) لسباق السياراتفي أبريل الماضي، بتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، رئيس الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إبان حضورهم فعاليات تدشين نادي رويال جرينز للجولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

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