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التحالف: الحوثيون يخرقون اتفاق السويد بشأن وقف النار في الحديدة

التحالف: الحوثيون يخرقون اتفاق السويد بشأن وقف النار في الحديدة

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التحالف: الحوثيون يخرقون اتفاق السويد بشأن وقف النار في الحديدة

التحالف: الحوثيون يخرقون اتفاق السويد بشأن وقف النار في الحديدة
http://almnatiq.net/?p=671195
المناطق - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، أن الحوثيين يخرقون اتفاق السويد بشأن وقف النار في الحديدة.

وأكد التحالف أن “62 انتهاكا حوثيا لوقف النار في الحديدة تم خلال الـ 72 ساعة الماضية”.

وقال التحالف إن “الخروقات الحوثية لوقف النار شملت الدريهمي والتحيتا والحالي ومناطق أخرى”.

ويصوت #مجلس_الأمن، الجمعة، على مشروع قرار بريطاني يقضي بنشر فريق لـ #مراقبة_الهدنة في #الحديدة.

ويؤكد مشروع القرار أن النزاع يدور بين الحكومة الشرعية والميليشيات. وهذا تجديد للقرار ٢٢١٦ على أنه شأن يمني. أما دور التحالف فكان استجابة لطلب الشرعية، وهو ما ينص عليه كذلك في أول بيان من عاصفة الحزم عند اندلاع الحرب.

ويدعم مشروع القرار اتفاقات السويد، بعد إذعان الميليشيات التي كانت ترفض أي حلول تلاقي إرادة المجتمع الدولي، ونتيجة الضغط العسكري الذي مارسه التحالف الداعم للشرعية، استجابت الميليشيات.

ويعد القرار تفعيلا حقيقيا واقعيا للقرار ٢٢١٦ ويأتي على مراحل لإلزام الحوثي بالانسحابات قبل أي خطوات سياسية.

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