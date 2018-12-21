النصر يواصل مطاردة الهلال بفوز على الاتحاد

المناطق - واس

واصل فريق النصر مطاردته للهلال على قمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بعدما حقق فوزًا على مضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة .

وتقدم النصر عن طريق لاعبه عبدالرزاق حمد الله عند الدقيقة 20 من نقطة الجزاء لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم النصر بهدف دون مقابل للاتحاد .

ومع انطلاقة شوط المباراة الثاني تمكن فهد المولد من تسجيل هدف التعادل للاتحاد عند الدقيقة 49 ، وعند الدقيقة 81 يعود من جديد عبدالرزاق حمد الله ليسجل هدف التقدم الثاني للنصر من ركلة جزاء.

وبذلك يرتفع رصيد النصر إلى 32 نقطة بالمركز الثاني ، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 6 نقاط متلقياً الهزيمة التاسعة هذا الموسم في المركز ما قبل الأخير .

