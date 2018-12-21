تعليم نجران ينشر ثقافة الاختبارات الدولية TIMSS- PIRLS-PISA

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تقوم إدارة الجودة وقياس الأداء بـ تعليم نجران بنشر ثقافه الاختبارات الدوليه على جميع إدارات التعليم ومدارس البنين والبنات وذلك من أجل التعريف بالاختبارات الدولية TIMSS- PIRLS-PISA وآلياتها وأهميتها والفئات المستهدفة.

وأوضح مدير إدارة الجودة وقياس الأداء بـ تعليم نجران الأستاذ محمد آل هتيله أن الاختبارات الدولية TIMSS- PIRLS-PISA هي مجموعة من الدراسات تهدف إلى معرفة مدى امتلاك الطلاب للمهارات والمعارف في مواد محددة.

مؤكداً إلى أنها تهدف لتقييم المعرفة والمهارات وقياس قدرة الطلاب في توظيف المعرفة بالمواقف الحياتية وقدرتهم على التعلم مدى الحياة وتقييم ما يستطيع الطلاب فعله مقارنة بما تعلموه إضافة إلى مقارنة مستويات الطلاب في العالم

مشيراً إلى الفئة المستهدفة هم طلاب الصف الرابع الابتدائي والثاني متوسط في مواد الرياضيات واللغة العربية والعلوم.

