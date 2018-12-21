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وزير الشؤون الإسلامية يعلن فتح أبواب مسجد قباء طوال اليوم بدءً من الليلة

وزير الشؤون الإسلامية يعلن فتح أبواب مسجد قباء طوال اليوم بدءً من الليلة
http://almnatiq.net/?p=671230
المناطق - واس

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أعلن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن فتح أبواب مسجد قباء على مدار الساعة بدءً من هذه الليلة 14/ ربيع الثاني/1440هـ.
وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة: إن توجيه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – جاء إبان زيارته الميمونة للمدينة المنورة.
وأضاف:”إن مولاي خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – يولي بيوت الله تعالى جل عنايته واهتمامه، وفي مقدمتها الحرمان الشريفان، وليس بمستغرب ما حظي به مسجد قباء وهو أول مسجد أسس في الإسلام من عناية خاصة، وتيسير على قاصديه، لمن يصلْ إليه في أي ساعة من ليل أو نهار؛ للصلاة فيه كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان”.
وأكد على أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين قد أكدا على الوزارة والجهات المعنية الأخرى ببذل الجهود كافة للقيام بخدمة هذا المسجد المبارك وقاصديه، مبينًا أن الوزارة أتمت مؤخرًا الاستعدادات كافة لاستكمال متطلبات الجهات الخدمية والأمنية واحتياجاتها من المكاتب والتجهيزات والكوادر بالتنسيق مع إمارة منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير المدينة.
وقدم وزير الشؤون الإسلامية في ختام تصريحه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين أصالة عن نفسه ونيابة عن قاصدي مسجد قباء، وسأل الله تعالى أن يجزيهما خير الجزاء، لما يقدمانه من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين، والعناية ببيوت الله.
كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة على دعمهما ومتابعتهما المستمرة حتى تم تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

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