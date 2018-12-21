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هيئة تطوير عسير تقيم ورشة عمل تفاعلية “بلورة رؤية تطوير منطقة عسير” بقرية رجال التراثية

هيئة تطوير عسير تقيم ورشة عمل تفاعلية “بلورة رؤية تطوير منطقة عسير” بقرية رجال التراثية

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هيئة تطوير عسير تقيم ورشة عمل تفاعلية “بلورة رؤية تطوير منطقة عسير” بقرية رجال التراثية

هيئة تطوير عسير تقيم ورشة عمل تفاعلية “بلورة رؤية تطوير منطقة عسير” بقرية رجال التراثية
http://almnatiq.net/?p=671233
المناطق - عسير

بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز رئيس اللجنة التنفيذية بهيئة تطوير عسير عقدت الهيئة مؤخراً بقرية رجال التراثية بمحافظة رجال ألمع ورشة عمل تفاعلية بعنوان “تطوير رؤية منطقة عسير” وذلك ضمن التوجه العام لبلورة استراتيجية تطوير المنطقة.

حيث شارك في الورشة فريق من شركة بي سي جي الاستشاري الرئيسي ومكتب برايت هاوس المتخصص بالأفكار الإبداعية والقسم الابداعي بمؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية “مسك الخيرية” ، و فريق من صندوق الاستثمارات العامة و مدير تعليم محافظة رجال ألمع وبعض القيادات بالمديرية الأستاذ ابراهيم بن بن كدوان ورئيس بلدية محافظة تنومة ورئيس بلدية بلقرن ، إلى جانب حضور عدد من ممثلي مجلس شباب منطقة عسير وبعض معماريي المنطقة وبعض ملاك المكاتب السياحية ومنظمي الرحلات والمكاتب السياحية .

وتهدف الورشة التفاعلية الى الاستفادة من الخبرات والى تقديم الأفكار الابداعية التي ستعمل عليها هيئة تطوير منطقة عسير بالمشاركة مع عدد من الجهات المتخصصة لاجل المساهمة في بلورة رؤية الاستراتيجية .

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