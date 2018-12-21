الجنرال “باتريك كريستوڤر” يصل اليمن غدا لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة

المناطق - الرياض

يصل الجنرال الهولندي باتريك كريستوڤر يوم غدٍ السبت إلى العاصمة المؤقتة عدن للقاء المسؤولين بالحكومة اليمنية حول مهمته الأممية.

وبحسب المصادر يغادر الجنرال باتريك العاصمه الأردنية عمّان صباح الغد إلى عدن ومن عدن يتوجه مباشرة إلى صنعاء للقاء أعضاء من المليشيا الإنقلابية.

وبحسب المصادر يغادر الجنرال باتريك عبر البر بعد ظهر غد بحماية الأمم المتحدة وبتنسيق مع التحالف إلى محافظة الحديدة لبدء مهامه الأممية في ظل اختراق المليشيا الحوثية لاتفاق وقف إطلاق النار والذي بدء من الدقائق الاولى لوقف اطلاق النار .

وفي وقت سابق اعلنت الحكومه اليمنية التزامها بتطبيق إطلاق النار بما ينسجم مع بنود اتفاق السويد وبدعم من التحالف للوصول الى حل سياسي وانها الانقلاب.

كما أعلن التحالف الليلة أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت ٦٢ خلال ال٧٢ ساعه وأنها شملت الرماية بكافة أنواع الأسلحة كالهاونات ، الاربي جي، صواريخ الكاتيوشا والصواريخ البالستية على مناطق الدريهمي، التحيتا، الفازه، حيس، الحالي، الجبليه، الجاح، الجراحي، الحديدة، المنظر، المكمنيه، قرية الصالح .