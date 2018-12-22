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إدارات المرور بالمملكة تضبط اليوم 2925 مركبة مخالفة

إدارات المرور بالمملكة تضبط اليوم 2925 مركبة مخالفة
http://almnatiq.net/?p=671242
المناطق - واس

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة اليوم ( 2925) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك ضمن العمل الميداني التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون، وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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