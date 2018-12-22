“برنت” يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2017

المناطق - وكالات

هبطت عقود خام برنت، الجمعة، إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2017، واتجهت إلى تسجيل خسائر بأكثر من عشرة بالمائة في أسبوع، قبل أن تتعافى.

وانخفضت عقود برنت إلى 52.79 دولار للبرميل، قبل أن تتعافى إلى مستويات فوق 53 دولارا.

كما هبط، في وقت سابق، خام القياس العالمي مزيج برنت 77 سنتا دون 53.58 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017، قبل أن يرتفع ليجري تداوله عند نحو 53.75 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 10.8بالمائة هذا الأسبوع.

وهبط الخام الأميركي الخفيف 20 سنتا إلى 45.68 دولار للبرميل. ويتجه الخام إلى التراجع 10.8 بالمائة هذا الأسبوع.

وقاد الهبوط استمرار تخمة المعروض، حيث برزت الولايات المتحدة كأكبر منتج للخام بفضل ما تحقق من نجاح في قطاع النفط الصخري.

وتضخ الولايات المتحدة حاليا 11.6 مليون برميل يوميا من الخام، مما يجعلها في مركز الصدارة بين المنتجين.