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“واتساب”.. تطوير عملة جديدة لتحويل الأموال عبر التطبيق !

“واتساب”.. تطوير عملة جديدة لتحويل الأموال عبر التطبيق !
http://almnatiq.net/?p=671254
المناطق - وكالات

تسعى شركة فيسبوك لإطلاق مشروع طموح، من خلال تطوير عملة مشفرة تمكن المستخدمين من تحويل الأموال عبر تطبيق “واتساب”.

ونقل موقع “بلومبيرغ” عن مصدر مطلع في الشركة لم يكشف عن اسمه، أن فيسبوك تناقش إمكانية طرح عملة رقمية مرتبطة بالدولار، بغرض التقليل من تقلبات الأسواق المالية، إلا أن عملية إطلاقها ليست قريبة.

ولا تزال الشركة تعمل على الاستراتيجية الخاصة بالعملة، بما في ذلك تحديد الأصول الضرورية لحمايتها، فضلا عن حمايتها من تأثيرات العملات الأخرى المتوفرة حاليا في الأسواق.

وأشار بيان صادر عن متحدث بفيسبوك: “كغيرنا من الشركات الأخرى، تعمل فيسبوك على الاستفادة من تقنية بلوك تشين. ويكتشف فريق لدى الشركة إمكانيات استغلال تلك الفرص عبر تطبيقات عديدة. وليس لدينا المزيد حاليا للكشف عنه”.

وستركز فيسبوك فيما يتعلق بعملتها الرقمية على السوق الهندية، حيث يستعمل “واتساب” أكثر من 200 مليون مستخدم، كما سجلت تحويلات الهنود في عام 2017، بحسب البنك الدولي، ما يقارب الـ69 مليار دولار.

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