احدث الأخبار

برشلونة يختار زيه للموسم الجديد
أبرز المواد
 تغريم “توتال” الفرنسية بسبب قضية رشوة مرتبطة بإيران
أبرز المواد
 “واتساب”.. تطوير عملة جديدة لتحويل الأموال عبر التطبيق !
أبرز المواد
 “برنت” يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2017
أبرز المواد
 دراسة تحذر: البدانة مسؤولة عن الكثير من حالات الإصابة بالسرطان
أبرز المواد
 إدارات المرور بالمملكة تضبط اليوم 2925 مركبة مخالفة
أبرز المواد
 الجنرال “باتريك كريستوڤر” يصل اليمن غدا لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة
أبرز المواد
 هيئة تطوير عسير تقيم ورشة عمل تفاعلية “بلورة رؤية تطوير منطقة عسير” بقرية رجال التراثية
منطقة عسير
 وزير الشؤون الإسلامية يعلن فتح أبواب مسجد قباء طوال اليوم بدءً من الليلة
أبرز المواد
 اليمن ترحب بموافقة مجلس الأمن على القرار الجديد بشأن اتفاق السويد
أبرز المواد
 المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن الجديد بشأن اليمن
أبرز المواد
 أمير تبوك يواسي أسرة أبو ملحه
منطقة تبوك
برشلونة يختار زيه للموسم الجديد

برشلونة يختار زيه للموسم الجديد

أبرز المواد
تغريم “توتال” الفرنسية بسبب قضية رشوة مرتبطة بإيران

تغريم “توتال” الفرنسية بسبب قضية رشوة مرتبطة بإيران

أبرز المواد
“واتساب”.. تطوير عملة جديدة لتحويل الأموال عبر التطبيق !

“واتساب”.. تطوير عملة جديدة لتحويل الأموال عبر التطبيق !

أبرز المواد
“برنت” يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2017

“برنت” يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2017

أبرز المواد

برشلونة يختار زيه للموسم الجديد

http://almnatiq.net/?p=671260
المناطق - وكالات

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة اختار القميص النهائي للموسم القادم 2019-2020، وذلك عقب تسريبات انتشرت في الأيام القليلة الماضية حول زي النادي الكتالوني الجديد.

واستقرت إدارة برشلونة على قميصين لاستخدامهما في الموسم القادم، وفق ما نقلت “آس” عن صحيفة “سبورت” الإسبانية.

وبيّنت الصحيفة التي نشرت صورة للقمصان، أن استخدام القميص الثالث لا يزال غير مؤكد حتى الآن.

وصممت “نايكي” القميص الأول، حيث تعاونت الشركة مع برشلونة في تصميم قميص النادي بعدما تعاقدت مع النادي الإسباني عام 1998.

أما القميص الثاني، فجاء باللون الأصفر مع شريط مائل باللون الأزرق والأحمر الداكن.

وجاء القميص الثالث “غير المؤكد”، باللون الأزرق الفاتح الذي يتخلله أزرق داكن.

روابط ذات صلة

تغريم “توتال” الفرنسية بسبب قضية رشوة مرتبطة بإيران

تغريم “توتال” الفرنسية بسبب قضية رشوة مرتبطة بإيران
“واتساب”.. تطوير عملة جديدة لتحويل الأموال عبر التطبيق !

“واتساب”.. تطوير عملة جديدة لتحويل الأموال عبر التطبيق !
“برنت” يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2017

“برنت” يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2017

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*