برشلونة يختار زيه للموسم الجديد

المناطق - وكالات

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة اختار القميص النهائي للموسم القادم 2019-2020، وذلك عقب تسريبات انتشرت في الأيام القليلة الماضية حول زي النادي الكتالوني الجديد.

واستقرت إدارة برشلونة على قميصين لاستخدامهما في الموسم القادم، وفق ما نقلت “آس” عن صحيفة “سبورت” الإسبانية.

وبيّنت الصحيفة التي نشرت صورة للقمصان، أن استخدام القميص الثالث لا يزال غير مؤكد حتى الآن.

وصممت “نايكي” القميص الأول، حيث تعاونت الشركة مع برشلونة في تصميم قميص النادي بعدما تعاقدت مع النادي الإسباني عام 1998.

أما القميص الثاني، فجاء باللون الأصفر مع شريط مائل باللون الأزرق والأحمر الداكن.

وجاء القميص الثالث “غير المؤكد”، باللون الأزرق الفاتح الذي يتخلله أزرق داكن.