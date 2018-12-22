احدث الأخبار

عشرات القتلى في ضربات للتحالف الدولي في سوريا
أبرز المواد
 برشلونة يختار زيه للموسم الجديد
أبرز المواد
 تغريم “توتال” الفرنسية بسبب قضية رشوة مرتبطة بإيران
أبرز المواد
 “واتساب”.. تطوير عملة جديدة لتحويل الأموال عبر التطبيق !
أبرز المواد
 “برنت” يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2017
أبرز المواد
 دراسة تحذر: البدانة مسؤولة عن الكثير من حالات الإصابة بالسرطان
أبرز المواد
 إدارات المرور بالمملكة تضبط اليوم 2925 مركبة مخالفة
أبرز المواد
 الجنرال “باتريك كريستوڤر” يصل اليمن غدا لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة
أبرز المواد
 هيئة تطوير عسير تقيم ورشة عمل تفاعلية “بلورة رؤية تطوير منطقة عسير” بقرية رجال التراثية
منطقة عسير
 وزير الشؤون الإسلامية يعلن فتح أبواب مسجد قباء طوال اليوم بدءً من الليلة
أبرز المواد
 اليمن ترحب بموافقة مجلس الأمن على القرار الجديد بشأن اتفاق السويد
أبرز المواد
 المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن الجديد بشأن اليمن
أبرز المواد
عشرات القتلى في ضربات للتحالف الدولي في سوريا

عشرات القتلى في ضربات للتحالف الدولي في سوريا

أبرز المواد
برشلونة يختار زيه للموسم الجديد

برشلونة يختار زيه للموسم الجديد

أبرز المواد
تغريم “توتال” الفرنسية بسبب قضية رشوة مرتبطة بإيران

تغريم “توتال” الفرنسية بسبب قضية رشوة مرتبطة بإيران

أبرز المواد
“واتساب”.. تطوير عملة جديدة لتحويل الأموال عبر التطبيق !

“واتساب”.. تطوير عملة جديدة لتحويل الأموال عبر التطبيق !

أبرز المواد

عشرات القتلى في ضربات للتحالف الدولي في سوريا

عشرات القتلى في ضربات للتحالف الدولي في سوريا
http://almnatiq.net/?p=671263
المناطق - وكالات

قتل نحو ثلاثين شخصا، الجمعة، في ضربات جوية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، استهدفت آخر جيب لمقاتلي تنظيم “داعش” في شرق سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصدن أن من بين القتلى، 14 شخصا هم أفراد عائلات مقاتلين متشددين.

وتأتي هذه الغارات بعد 48 ساعة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيسحب قواته من سوريا.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: “قتل 27 شخصا على الأقل هذا الصباح في قرية الشعفة في غارات جوية للتحالف الدولي، بينهم 14 ينتمون إلى عائلات مقاتلين متشددين، ومن هؤلاء ثمانية أطفال”.

وأشار إلى أن “الحصيلة قد ترتفع بسبب وجود عدد كبير من المصابين بجروح بالغة”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويقع الجيب الأخير لتنظيم “داعش” في محافظة دير الزور غير البعيدة من الحدود العراقية.

ويساند التحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية التي تشن منذ سبتمبر هجوما بريا ضد المتشددين في هذه المنطقة التي تضم خصوصا بلدات هجين والسوسة والشعفة.

والأسبوع الفائت، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من استعادة هجين بعد أسابيع من المعارك.

وحذرت مسؤولة كردية الجمعة في باريس، من أن قوات سوريا الديمقراطية قد تضطر للتوقف عن قتال المتشددين في المنطقة إذا اضطرت لإعادة نشر قواتها لمواجهة هجوم تركي محتمل.

وتوعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا الجمعة بـ”التخلص” من المتشددين والمقاتلين الأكراد في الشمال السوري، في أعقاب إعلان ترامب سحب قواته من سوريا.

روابط ذات صلة

برشلونة يختار زيه للموسم الجديد

برشلونة يختار زيه للموسم الجديد
تغريم “توتال” الفرنسية بسبب قضية رشوة مرتبطة بإيران

تغريم “توتال” الفرنسية بسبب قضية رشوة مرتبطة بإيران
“واتساب”.. تطوير عملة جديدة لتحويل الأموال عبر التطبيق !

“واتساب”.. تطوير عملة جديدة لتحويل الأموال عبر التطبيق !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*