ترهل الجلد حول العين.. تعرف على الأسباب وأنواع الفيتامينات للعلاج

المناطق - وكالات

يعاني الكثير من الناس من ترهل الجلد حول العين، وهي مشكلة تؤثر سلبا على المظهر، دون أن يعلموا أن السبب وراءها يعود إلى بعض العادات الخاطئة، أوالمشاكل الصحية، التي يمكن علاجها.

ومن أبرز أسباب ظهور الترهلات في الجلد حول العين، هو ضعف العضلات حول العين، إذ يؤدي هذا الضعف إلى ارتخاء الأنسجة، وبالتالي زيادة فرص حدوث الترهل بهذه المنطقة.

وأشار موقع “ويب طب” إلى نقص الفيتامينات مثل فيتامين K وفيتامين C وفيتامين E، يؤثر على صحة الجلد، ويسبب شيخوخة الجلد في سن مبكر.

ومن ضمن الأسباب الأخرى، العادات الخاطئة بالعناية بالبشرة مثل فرك العين، أو استخدام مستحضرات كيماوية باستمرار وعدم تنظيفها جيدا، كما أن عدم العناية بمنطقة حول العين الحساسة يؤدي لظهور الترهلات.

ويشكل جفاف البشرة أحد أسباب الترهل، إذ أن عدم ترطيبها يسرع من التجاعيد حول العين وترهل الجلد، كما أن التدخين يؤدي إلى جفاف البشرة، وبالتالي ظهور الترهلات.

كما شملت قائمة أسباب الترهل، السهر والإكثار من شرب المنبهات، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية. وعدم تناول طعام متزن يحتوي على كافة العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم والبشرة، فالإهمال في الطعام يسرع من ظهور علامات تقدم السن وترهل الجلد.

كما أن تكرار التعرض للشمس، مع عدم تطبيق واقي الشمس على البشرة للحفاظ عليها، يؤثر سلبا، إذ إن أشعة الشمس المباشرة تؤدي لمشكلات عديدة في البشرة، منها ترهلات الجلد.

سبل الوقاية

في المقابل أورد المصدر مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تقلل من احتمال ظهور الترهلات في الجلد بالمنطقة المحيطة بالعين.

وجاء في مقدمة الإجراءات الوقائية تناول غذاء صحي متكامل، فهذا هو أساس الحفاظ على البشرة والجلد ووقايتها من ظهور الترهلات. ويجب أن يحتوي الغذاء اليومي على الفواكه والخضروات، كما أن مضادات الأكسدة تساهم في الحفاظ على صحة الجلد.

ومن ضمن القائمة الوقائية تجنب العادات السيئة التي تؤدي لظهور الترهلات مثل فرك العين بقوة، ووضع مساحيق التجميل “مكياج” بشكل يومي دون غسله جيدا، وكذلك تجنب التدخين الذي يعتبر من أبرز العادات المضرة بالصحة والبشرة.

ويجب ارتداء النظارة الشمسية في حالة الخروج في وقت تزداد فيه أشعة الشمس، كما أنه يجب تطبيق واقي الشمس في كافة المواسم والأوقات.

وشملت القائمة، النوم في وقت مبكر حتى لا تتعرض العين وما حولها لإجهاد، مما يسبب ظهور الهالات السوداء والترهلات حول العين. والحفاظ على رطوبة البشرة وعدم إصابتها بالجفاف الذي يؤدي إلى مشكلات عديدة في الجلد، وذلك من خلال تطبيق وصفات البشرة الطبيعية إلى جانب كريم الترطيب.

ويجب أيضا الاهتمام بشرب كميات كافية من الماء يوميا لضمان الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل عام.

العلاج

في حالة بدء ظهور ترهلات بالجلد في المنطقة المحيطة بالعين، ينصح بتدليك المنطقة المحيطة بالعين برفق، مع الاستمرار في هذا التدليك بشكل دائري لبضع دقائق، وتكرار هذا بشكل يومي.

كما يمكن استخدام وصفات طبيعية كمزيج الزيوت الذي يتكون من مقادير متساوية من زيت الخروع، زيت اللوز، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، مع عمل تدليك لمنطقة ما حول العين بلطف، وينصح بتكرار هذه الوصفة يوميا قبل النوم.

ويعد الزنجبيل والعسل من الوصفات الفعالة لتقليل ترهلات ما حول العين، وتكون بمزج قليل من الزنجبيل الطازج المبشور مع ملعقة عسل أبيض، وتطبيق المزيج حول العين بحرص حتى لا يلامس العين، ثم يشطف بماء بارد.