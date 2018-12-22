الآن.. بلدية فيفاء تباشر فتح الطرق

جازان - فضه عطيف

استنفرت بلدية محافظة فيفاء بفرق ومعدات إدارة الكوارث والشركة النظافة فتح وتنظيف الطرق من الأتربة والأحجار وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها الأجزاء الغربية من المحافظة مساء اليوم الجمعة .

وقامت البلدية بتنظيف الشوارع من الإنهيارات والأتربة والأحجار المتساقطة والتي جرفتها سيول الأمطار كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة.

وأكد رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن منيف جاهزية البلدية لأي طارئ حيث تعمل على مدار الساعة عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات التي تقوم باستقبال البلاغات والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي .