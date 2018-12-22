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الذهب ينهي الأسبوع على مكاسب

الذهب ينهي الأسبوع على مكاسب
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هبطت أسعار الذهب وسط مبيعات لجني الأرباح بعد يوم من تسجيله أعلى مستوى في 6 أشهر ومع صعود الدولار، لكن المعدن النفيس ينهي الأسبوع على مكاسب مع انحسار شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1255.71 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أن سجل في جلسة الخميس أعلى مستوى منذ السادس والعشرين من يونيو عند 1266.40 دولار.

لكن المعدن الأصفر ينهي الأسبوع على زيادة تبلغ حوالي 1.3% وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.8% لتسجل عند التسوية 1258.10 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة الأمريكية أن نمو أكبر اقتصاد في العالم تباطأ في الربع الثالث من العام بما يزيد قليلا عن التوقعات، لكن انفاق المستهلكين الأمريكيين زاد بقوة في نوفمبر مع اقبال الأسر على شراء السيارات وزيادة انفاقهم على المرافق.

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