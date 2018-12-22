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انخفاض درجات الحرارة في الرياض والشرقية

انخفاض درجات الحرارة في الرياض والشرقية
http://almnatiq.net/?p=671279
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية ويمتد تأثير الموجة الباردة إلى جنوب المملكة مع رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأن تتأثر الأجزاء الداخلية والساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة بالرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار خلال الليل والصباح مما قد يؤثر في مدى الرؤية الأفقية.

كما يتوقع تشكل سحب رعدية ممطرة خلال المساء على منطقتي جازان وعسير، وأن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة وتكوّن الضباب على شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وقد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي و الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الأوسط والشمالي.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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