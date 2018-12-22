مصادر: قرار جديد بشأن الفتيات اللاتي تتجاوز أعمارهن الـ18 عامًا في “دور الحماية”!

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كشفت مصادر مطلعة أن وزارة والعمل والتنمية الاجتماعية، تعمل خلال الفترة المقبلة على عدم استقبال الفتيات اللاتي يتجاوز أعمارهن سن 18 عامًا في دور الحماية الاجتماعية، فيما ستقوم بتحويل جميع الفتيات، اللاتي تجاوزن هذه السن إلى المديرية العامة للسجون.

السن المحدد

هذا إضافة إلى أن مؤسسة رعاية الفتيات، وهي الجهة المعنية بذلك ستستقبل جميع الفتيات السعوديات وغير السعوديات، وسيتم تقديم الرعاية السكنية والصحية والتعليمية، وعند تجاوزهن السن المحدد سيتم إحالتهن إلى الإصلاحية، التابعة لذات المنطقة، التي يتواجدن بها لاستكمال المحكومية وممارسة أنشطتهن ودراستهم، وتأهليهن بشكل إيجابي عند انتهاء المحكومية.

ما فوق 18 عامًا

وبحسب “الوطن” قالت حفصة شعيب مديرة مؤسسة رعاية الفتيات بمكة المكرمة سابقا والإخصائية الاجتماعية كان يطالب بهذا التنظيم الجديد منذ فترة طويلة، كون أن ما فوق 18عامًا لا يعتبر حدثًا، ونحن في المؤسسة نتعامل مع أحداث ونقدم لهم البرامج والأنشطة التعليمية المواكبة لأعمارهن، فالفتاة بعد اتمامها المراحل الدراسية، ليس من الأفضل أن تكون متواجدة داخل المؤسسة فجميع الأنظمة، التي يتم تطبيقها غير رادعة في انضباطهم، وهو الأمر الذي أحدث مشاكل متعددة في السابق.