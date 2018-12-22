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بالصور.. مهندستان سعوديتان في مواجهة الحرائق!

بالصور.. مهندستان سعوديتان في مواجهة الحرائق!
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دربت شركة أرامكو السعودية امرأتين سعوديتين لأول مرة على مقاومة الحرائق ومهمات رجال الإطفاء، ضمن برنامج تدريبي اعتادت الشركة أن تقيمه بشكل دوري.
وأعرب مدير البرنامج غسان أبوالفرج عن سعادته الغامرة بهذه “اللحظة التاريخية المتمثلة في أول امرأتين إطفائيتين معتمدتين في المملكة”، في حديث إلى مجلة “The arabian sun” التابعة للشركة.
فيما قالت جازية الدوسري -إحدى المشاركات في البرنامج- إنها “استلهمت مشاركتها في برنامج مقاومة الحرائق من والدها الذي كان رجل إطفاء شغوفا بعمله، وهو فخور جدًا أن الجيل الثاني من عائلته يواصل إرثه”.

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