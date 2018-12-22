مخاوف تهبط بأسعار النفط لأدنى مستوى في عام

مخاوف تهبط بأسعار النفط لأدنى مستوى في عام

أبرز المواد
بالصور.. مهندستان سعوديتان في مواجهة الحرائق!

بالصور.. مهندستان سعوديتان في مواجهة الحرائق!

أبرز المواد
مصادر: قرار جديد بشأن الفتيات اللاتي تتجاوز أعمارهن الـ18 عامًا في “دور الحماية”!

مصادر: قرار جديد بشأن الفتيات اللاتي تتجاوز أعمارهن الـ18 عامًا في “دور الحماية”!

أبرز المواد
روسيا والصين وإيران سعت للتدخل في انتخابات أمريكا 2018

روسيا والصين وإيران سعت للتدخل في انتخابات أمريكا 2018

أبرز المواد

مخاوف تهبط بأسعار النفط لأدنى مستوى في عام

مخاوف تهبط بأسعار النفط لأدنى مستوى في عام
http://almnatiq.net/?p=671295
المناطق_وكالات

هبطت أسعار النفط بحوالي 5% لتسجل أدنى مستوى في أكثر من عام بفعل المخاوف بشأن تخمة المعروض وتوقعات الطلب على الطاقة بعد أن دفع رفع سعر الفائدة الأمريكية أسواق الأسهم للانخفاض.

وانخفض خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 2.89 دولار للبرميل، أو 5.05%، ليبلغ عند التسوية 54.35 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 2.29 دولار للبرميل، بما يعادل 4.75%، ليصل عند التسوية إلى 45.88 دولار للبرميل.

وبلغ برنت أدنى مستوى له في الجلسة عند 54.28 دولار للبرميل، مسجلا أقل سعر منذ منتصف سبتمبر 2017، بينما هبط الخام الأمريكي إلى 45.67 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ أواخر أغسطس 2017.

ونزلت العقود الآجلة للخامين أكثر من 35% من أعلى مستوياتها في عدة سنوات التي بلغتها في أكتوبر.

روابط ذات صلة

بالصور.. مهندستان سعوديتان في مواجهة الحرائق!

بالصور.. مهندستان سعوديتان في مواجهة الحرائق!
مصادر: قرار جديد بشأن الفتيات اللاتي تتجاوز أعمارهن الـ18 عامًا في “دور الحماية”!

مصادر: قرار جديد بشأن الفتيات اللاتي تتجاوز أعمارهن الـ18 عامًا في “دور الحماية”!
روسيا والصين وإيران سعت للتدخل في انتخابات أمريكا 2018

روسيا والصين وإيران سعت للتدخل في انتخابات أمريكا 2018

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*