قائد حافلة طلاب “الهجرة” يروي تفاصيل الحادث.. ويكشف عن إصابته!

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كشف الطالب عبدالله صالح الجهني قائد الحافلة التي تعرضت لحادثة انقلاب صباح أمس الأول “الخميس” التي وقعت قرب مخطط الهجرة وأسفرت عن حالتي وفاة وإصابة 6 تفاصيل ما حدث.

وبحسب “عكاظ” فقال “الجهني”، إن سيارة عاكسة للطريق تسببت في الحادثة وتابع، “فوجئت بمركبة تعكس الطريق وتواجه حافلتنا عند أحد المداخل، توقعت بأنه سيستدير ويعود غير أنه واصل السير مباشرة وحاولت تلافيه إلا أنني لم أنجح في المحاولة”.

وأضاف “الجهني”، أنه كان برفقة 9 من زملائه، وأن إصابته تمثلت في كدمات ورضوض وإصابة في عظمة الحوض.