مشروع مستشفى رنية ضمن المشاريع المعتمدة العام المقبل 2020م رنية

المناطق_عادل الزهراني

اوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية بوزارة الصحة وفقا للرياض حول اعتماد مشروع مستشفى محافظة رنية أنه من المتوقع أن يكون المشروع ضمن المشاريع المعتمدة في العام المقبل 2020م ‏جدير بالذكر أن محافظة رنية بحاجة ماسة إلى هذا المرفق الصحي إلهام وذلك لتوافر مقومات انشاءه من حيث كثافة السكان وتعدد المراكز والقرى بها وبعدها عن اقرب المستشفيات الذي يزيد عن 160كم

وينهي معاناة الاهالي من مراجعتها وتخفيف الضغوط على تلك المستشفيات في حين افاد مصدر مطلع في محافظة رنية بقوله : ان التنسيق بخصوص مشروع مستشفى رنية قائم الان وعلى مستويات عليا حول ‏إنشاء مستشفى بالمحافظة وامره يعود بفضل من الله ثم بجهود ومتابعة سمو امير المنطقة ونائبه حفظهما الله وما يوليانه من اهتمام وحرص للمحافظة ومواطنيها وقد ثمّن المصدر جهود وزارة الصحة في هذا المجال لاعتماد مشروع المستشفى في رنية