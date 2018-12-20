‏3 مدارس بالجوف تحقق مراكز متقدمة على مستوى المملكة بمسابقة وورد مانيا 2018

المناطق_محمد الحسن

حققت 3 مدارس من منطقة الجوف مراكز متقدمة على مستوى المملكة العربية السعودية في مسابقة وورد مانيا 2018 وهي مسابقة تستهدف طالبات المرحلة الابتدائية و المتوسطة وتعني تجميع أكبر عدد كلمات في اللغة الإنجليزية عن طريق تطبيق الكتروني .

وحققت متوسطة التحفيظ بدومة الجندل المركز الرابع على مستوى المملكة كما حققت ابتدائية رياض الصالحين بسكاكا المركز التاسع والابتدائية الثالثة بقارا حققت المركز العاشر على مستوى المملكة .

وأوضحت رئيسة قسم اللغة الإنجليزية بالجوف وفاء سيمور الرويلي أن التنافس هو المحرك الأساسي للنجاح والتفوق وهو من أهم مرتكزات التفوق وبناء الشخصية المثالية فالتنافس في الدراسة كالمسابقات الدولية يرفع من مستوى الطالبة ويزيد من ثقتها بنفسها, ويساعدها على مواجهة الصعوبات وحتى في الخسارة تكسب امورا إيجابية تعلمها كيفية النجاح وتجنبها الخسارة, وتؤدي هذه التجارب إلى النجاح و التفوق ..

ولقد قامت وزارة التعليم متمثلة بقسم اللغة الإنجليزية بتعميم المسابقة لمدارس المرحلة المتوسطة والابتدائية على مستوى المملكة وتم نشر ثقافتها بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي وحث المشرفات التربويات لتشجيع المعلمات لتسجيل الطالبات بالمسابقة .

وقامت إدارة الإشراف التربوي قسم اللغة الإنجليزية بتعليم الجوف بتعميم خطاب المسابقة وتم تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي وتشجيع الجميع للمشاركة في المسابقة ، بعد ذلك بدأت المنافسة بمشاركة العديد من المدارس بتفاعل واضح ومتميز ومنها مشاركة 13 مدرسة على مستوى منطقة الجوف .

وقدمت الرويلي شكرها لقائدات المدارس ومعلمات اللغة الإنجليزية وتخص بالشكر والتقدير المعلمة سهام علي الرويلي من الابتدائية الثالثة قارا والمعلمة غالية الدرباس من متوسطة التحفيظ بدومة الجندل والمعلمة فايزة سعدي الشمري من ابتدائية رياض الصالحين لتميزهن ومتابعتهن الطالبات لتحقيق مراكز متقدمة وهذه المراكز المتقدمة تثبت أن تعليم الجوف من تقدم لتقدم ومن تميز الى تميز بفضل الله ثم بتكاتف قائدة المدرسة مع معلمات اللغة الإنجليزية حيث كان له الآثر الكبير لوصلوهم لهذه المراكز وكان من أبرز نتائج المسابقة زيادة الحصيلة اللغوية لدى الطالبات .