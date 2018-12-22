متظاهرون يضرمون النار في مقر الحزب الحاكم السودان

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أضرم متظاهرون اليوم السبت النار في مقر الحزب السوداني الحاكم بمدينة الرهد السودانية. وتواصلت الاحتجاجات الغاضبة على النظام الحاكم في عدة مدن سودانية ومنذ فجر السبت للتنديد بالأوضاع المعيشية والاقتصادية السيئة.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت مقتل عدة أشخاص خلال تظاهرات شهدتها مدينتا القضارف في شرق السودان وعطبره في شماله احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز، كما أعلن مسؤولون محليون.

وقال معتمد القضارف الطيب الأمين طه سقط قتلى وعدد من الجرحى من دون أن يوضح ظروف سقوط القتلى والجرحى.

وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق فرض حظر تجول في القضارف حفاظا على ممتلكات المواطنين.

وقال المتحدث باسم حكومة ولاية نهر النيل (شمال) إبراهيم مختار إن اثنين من المحتجين قتلا الخميس في عطبره لدينا قتيلان من المحتجين من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.