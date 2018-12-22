شاهد..سياسي تركي يدعي أن اردوغان سيهزم النبي بانتخابات لو كان موجوداً

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في تصريح ربما يفسر بجنون العظمة لدى مؤيدي الرئيس التركي “رجب طيب اردوغان”، زعم أحد الصحفيين الأتراك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موجوداً اليوم وقام بتأسيس حزب فلن يفوز على أردوغان.
ووفقاً للمقطع المرفق تبجح المدعو “هولكي جيفيز أوغلو” وهو أحد الصحفيين المقربين من “أردوغان” والقيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم في لقاء تليفزيوني ليقول: “حتى لو بُعث سيدنا محمد المصطفى الآن وأسس حزباً فلن يحصل على أصوات أكثر من أردوغان ولن يفوز عليه”.
هذا التصريح المؤيد لأردوغان ليس بجديد فقد قام الإعلام الموالي لحزب العدالة والتنمية عام 2016 بزعم أن الإسلام بعث من جديد، وذلك حينما دخل رئيس الوزراء التركي الأسبق “داود أوغلو” الحرم المكي وقوبل باستقبال آلاف المعتمرين الأتراك.

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