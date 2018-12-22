برعاية “بحلس”المؤتمر العلمي ودور الأطباء التوعوي للمجتمع وتوعية المرضى

المناطق_جدة

برعاية سعادة الدكتور وأستاذ امراض الروماتزم في جامعة الملك عبدالعزيزبجدة ورئيس المؤتمر واللجنة العلمية في المنطقة الغربية لامراض الروماتزم الدكتور الاستشاري سامي محمد بحلس عن افتتاح المؤتمر العلمي تحت عنوان (المستجدات في أمراض الروماتيزم) وذلك ليومي الخميس والجمعة ٢٠-٢١/ربيع الثاني١٤٤٠ه الموافق ٢٧-٢٨/ديسمبر/٢٠١٨كراون بلازا

و تنظمة الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني .

المؤتمر يتضمن أربع ورش لمناقشة علاج هشاشة العظام و كيفية إعطاء أبر في المفصل و استخدام الاشعة الصوتية لتشخيص التهاب المفاصل و كيفية عمل بحث علمي وكتابة ورقة علمية .

كما أوضح الدكتور بحلس بأنه يدرك ان مستوى التطور و التقدم الذي وصل له علم أمراض الروماتزم. للوصول للتشخيص المبكر للمرض و إعطاء العلاج الشافي له بإذن الله.

و قد قامت فكرة المؤتمر لإيصال هذا التطور للزملاءالأطباء و ذلك بواسطة نخبة من الاطباء السعوديين من مختلف القطاعات. وأطباء عالميين و ذلك للمساهمة في هذا المؤتمر.

وذكر الدكتور سامي بأن المؤتمر شارك فيه أكثرمن 20 طبيب سعودي من مختلف القطاعات أساتذة جامعيين و استشاريين و ذلك للاطلاع و لمناقشة آخر ماوصل إليه العلم الحديث من طرق لتشخيص أمراض الروماتزم و علاجها و ذلك بالأدلة و البراهين المستندة على دراسات اكلينيكية. كما شارك في المؤتمر أطباء وأساتذة من بريطانيا و مصر . يتم مناقشة آخر تطورات علاج مرض الروماتويد و الذئبة الحمراء و هشاشة العظام. و التوصيات كثيرة لكن من أهمها بدء العلاج المبكر لمرض الروماتويد و خصوصا بدواء الميثوتركسات و إضافة أدوية أخرى للعلاج يساعد للتحكم بالمرض. و أيضا أفضل الطرق لعلاج الذئبة الحمراء و أهمية الغذاء و الرياضة في علاج هشاشة العظام مع كيفية متابعة هذه الامراض

* “بحلس” يحذر من التهاب المفاصل المزمن وتسببه في الإعاقة

*حذر الدكتور سامي محمد بحلس استشاري أمراض الروماتيزم بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز من التهاب المفاصل المزمن الذي يصيب المفاصل ويؤدي الى تشوهها، وعدم القدرة على استخدامها مما يؤدي الى الإعاقة. مشيراً إلى أن هذا الالتهاب يمكن في فئة “صغار السن ” والذين يعتبرون من الأعضاء الفاعلين في المجتمع الأمر الذي يساهم في تدني خدمتهم له بسبب تأثيرات هذا المرض ، فيما يؤثر هذا المرض في النساء أكثر من الرجال بالذات مع علاجات ذات صلة بالنساء يتم منعها عند الحمل او الرضاعة.

*وكشف “بحلس” بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب المفاصل للعام 2018 ، عن الأعراض التي يشتكي منها المريض كآلام وانتفاخ هذه المفاصل خصوصا مفاصل اليدين او أي مفصل عند وجود انتفاخ او التصلب عند الاستيقاظ في الصباح مع وجود أي مشكلة أخرى في الفم او العين ، ونصح من يعانون من تصلب الظهر في الصباح بالذهاب الى طبيب الروماتيزم . موضحاً بساطة التشخيص والعلاج حيث توجد أدوية كثيرة وعلاجات قديمة ومتقدمة، مؤكداً وجود جميع العلاجات بكافة المستشفيات والتي تحتاج إلى تقييم واختيار المريض المناسب لهذا العلاج.

*وأكد “بحلس” أهمية دور الأطباء التوعوي للمجتمع ، وتوعية المرضى من الروماتويد والنقرس وهشاشة العظام والذئبة الحمراء وأعراضهاوكيفية علاجها ونصيحته لمرضى