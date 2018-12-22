ودع العالم في الأيام الأخيرة وحدة الكيلوجرام المعدني الذي خدم البشرية لقرابة “130” عام و وحل محله “ثابت بلانك” الذي سيتم العمل به في “20 من مايو عام 2019م” .
الكيلو جرام و هو أحد الوحدات الأساسية السبع في النظام الدولي للوحدات و هي “المتر و المول و الأمبير و الثانية و الكلفن و الشمعة” بالإضافة إلى “الكيلوجرام” و تلك الوحدات تضمن الاستقرار في مجالات عدة كالتصنيع و التجارة و الابتكارات العلمية.
ما دعا لتغيير وحدة الكيلوجرام هو تغير حجمه بنسبة “50 ميكرو جرام” بعد حفظه في المكتب الدولي للأوزان و المقاييس في فرنسا منذ العام “1898”.
وقاد لهذا التغيير تغير وزن سبيكة الكيلوجرام الموجودة في المكتب بمقدار “50 ميكروجرام” نتيجة لالتقاط جزيئات دقيقة و إن كانت لا تبدو نسبة كبيرة إلا أنها ستؤثر على الحقول الدقيقة كالطب و علم الفضاء و هي أحد الأسباب التي دفعت العلماء إلى تغيير الكيلواجرام من جسم مادي إلى قيمة ثابتة غير قابلة للتغيير و هي “ثابت بلانك”.
وثابت بلانك هو ثابت فيزيائي له الرمز وهو يستخدم لوصف الكوانتا “أصغر مقدار للطاقة” فهو بذلك يلعب الدور الرئيسي في ميكانيك الكم، و يعود اكتشافه إلى العالم الألماني “ماكس بلانك” عام 1900 م.
الكيلو جرام يودع العالم بعد “130” عام والبديل “ثابت بلانك”
ودع العالم في الأيام الأخيرة وحدة الكيلوجرام المعدني الذي خدم البشرية لقرابة “130” عام و وحل محله “ثابت بلانك” الذي سيتم العمل به في “20 من مايو عام 2019م” .
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