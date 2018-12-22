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الكيلو جرام يودع العالم بعد “130” عام والبديل “ثابت بلانك”

الكيلو جرام يودع العالم بعد “130” عام والبديل “ثابت بلانك”
http://almnatiq.net/?p=671328
المناطق_الرياض

ودع العالم في الأيام الأخيرة وحدة الكيلوجرام المعدني الذي خدم البشرية لقرابة “130” عام و وحل محله “ثابت بلانك” الذي سيتم العمل به في “20 من مايو عام 2019م” .
الكيلو جرام و هو أحد الوحدات الأساسية السبع في النظام الدولي للوحدات و هي “المتر و المول و الأمبير و الثانية و الكلفن و الشمعة” بالإضافة إلى “الكيلوجرام” و تلك الوحدات تضمن الاستقرار في مجالات عدة كالتصنيع و التجارة و الابتكارات العلمية.
ما دعا لتغيير وحدة الكيلوجرام هو تغير حجمه بنسبة “50 ميكرو جرام” بعد حفظه في المكتب الدولي للأوزان و المقاييس في فرنسا منذ العام “1898”.
وقاد لهذا التغيير تغير وزن سبيكة الكيلوجرام الموجودة في المكتب بمقدار “50 ميكروجرام” نتيجة لالتقاط جزيئات دقيقة و إن كانت لا تبدو نسبة كبيرة إلا أنها ستؤثر على الحقول الدقيقة كالطب و علم الفضاء و هي أحد الأسباب التي دفعت العلماء إلى تغيير الكيلواجرام من جسم مادي إلى قيمة ثابتة غير قابلة للتغيير و هي “ثابت بلانك”.
وثابت بلانك هو ثابت فيزيائي له الرمز وهو يستخدم لوصف الكوانتا “أصغر مقدار للطاقة” فهو بذلك يلعب الدور الرئيسي في ميكانيك الكم، و يعود اكتشافه إلى العالم الألماني “ماكس بلانك” عام 1900 م.

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