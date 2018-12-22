رسميا.. فتح أبواب مسجد قباء على مدار الساعة إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان

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أعلن الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فتح أبواب مسجد قباء على مدار الساعة بدءاً من ليلة ١٤/ربيع الثاني/١٤٤٠ ، تنفيذا للتوجيه السامي الكريم للملك سلمان – أيده الله – إبان زيارته الميمونة للمدينة المنورة.

وقال الوزير آل الشيخ، إن خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – يولي بيوت الله تعالى جل عنايته واهتمامه، وفي مقدمتها الحرمان الشريفان، وليس بمستغرب ما حظي به مسجد قباء وهو أول مسجد أسس في الإسلام من عناية خاصة، وتيسير على قاصديه، لمن يصل إليه في أي ساعة من ليل أو نهار، للصلاة فيه كما كان عليه رسول الله وأصحابه والتابعون لهم بإحسان.

وأكد آل الشيخ على أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين قد أكدا على الوزارة والجهات المعنية الأخرى ببذل كافة الجهود للقيام بخدمة هذا المسجد المبارك وقاصديه.

كما ذكر آل الشيخ في هذا الصدد بأن الوزارة أتمت مؤخراً كافة الاستعدادات لاستكمال متطلبات الجهات الخدمية والأمنية واحتياجاتها من المكاتب والتجهيزات والكوادر بالتنسيق مع إمارة منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير المدينة.

وشكر آل الشيخ ــ في ختام تصريحه ــ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أصالة عن نفسه ونيابة عن قاصدي مسجد قباء، وسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء، لما يقدمانه من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين، والعناية ببيوت الله.

وشكر الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المدينة المنورة والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المدينة المنورة على دعمهما ومتابعتهما المستمرة حتى تم تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين.