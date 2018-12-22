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“الإحصاء”: عدد سكان المملكة يبلغ 33.413.660 في 2018

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“الإحصاء”: عدد سكان المملكة يبلغ 33.413.660 في 2018

“الإحصاء”: عدد سكان المملكة يبلغ 33.413.660 في 2018
http://almnatiq.net/?p=671340
المناطق_الرياض

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، عن نتيجة الإحصاء العام لسكان المملكة لعام 2018، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضح البيان الرقمي الذي أعلنته هيئة الإحصاء أن  إجمالي عدد سكان المملكة العربية السعودية، في 2018 (سعوديين ومقيمين) بلغ 33 مليونا و413 ألفا و660 نسمة.

وأظهر البيان أن  من بين سكان المملكة من الذكور في المملكة (سعوديين وغير سعوديين) 19 مليونا و240 ألفا و956 نسمة، فيما بلغ عدد الإناث (سعوديات وغير سعوديات) 14 مليونا و172 ألفا و704 نسمة.

فيما بلغ عدد الذكور السعوديين 10 ملايين و575 ألفا و95 نسمة، وبلغ عدد الإناث 10 ملايين و192 ألفا و732 نسمة.

أما بالنسبة لغير السعوديين، فبلغ عدد الذكور منهم 8 ملايين و665 ألفا و61 نسمة، وبلغ عدد الإناث 3 ملايين و979 ألفا و972 نسمة.

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