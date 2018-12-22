مقتل 25 انقلابيا في معارك مع الجيش اليمني غرب مأرب

مقتل 25 انقلابيا في معارك مع الجيش اليمني غرب مأرب

أبرز المواد
قصة أصغر فني “دشات” سعودي.. وهذه رسالته للشباب!

قصة أصغر فني “دشات” سعودي.. وهذه رسالته للشباب!

أبرز المواد
متظاهرون يضرمون النار في مقر الحزب الحاكم السودان

متظاهرون يضرمون النار في مقر الحزب الحاكم السودان

أبرز المواد
يتصل بالشرطة بسبب “دجاج كنتاكي”!

يتصل بالشرطة بسبب “دجاج كنتاكي”!

أبرز المواد

مقتل 25 انقلابيا في معارك مع الجيش اليمني غرب مأرب

مقتل 25 انقلابيا في معارك مع الجيش اليمني غرب مأرب
http://almnatiq.net/?p=671357
المناطق_وكالات

قتل 25 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية في معارك مع الجيش الوطني اليمني، بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري يمني إن قوات الجيش رصدت محاولات تسلل لمجاميع من عناصر المليشيا الحوثية باتجاه مواقع جنوب وشرق مديرية صرواح.

وذكر المصدر في تصريح نقله موقع /26 سبتمبر، التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن المليشيا الحوثية شنت هجومًا على مواقع الجيش في صرواح في محاولة لاستعادة بعض المواقع المحررة وتمكن الجيش الوطني من صد هجومها ودحرها في هيلان والمواقع المجاورة.

وكانت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران قد أعلنت سيطرتها على 90% من مديرية صرواح، في محاولة منها، للترويج لانتصارات وهمية ورفع معنويات مقاتليها.

روابط ذات صلة

قصة أصغر فني “دشات” سعودي.. وهذه رسالته للشباب!

قصة أصغر فني “دشات” سعودي.. وهذه رسالته للشباب!
متظاهرون يضرمون النار في مقر الحزب الحاكم السودان

متظاهرون يضرمون النار في مقر الحزب الحاكم السودان
يتصل بالشرطة بسبب “دجاج كنتاكي”!

يتصل بالشرطة بسبب “دجاج كنتاكي”!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*