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الفجري والخطفة فلكلورات شرقية على أرض الجنادرية 33

الفجري والخطفة فلكلورات شرقية على أرض الجنادرية 33

المنطقة الشرقية
لجنة السلامة المرورية بالشرقية تشارك في الجنادرية 33

لجنة السلامة المرورية بالشرقية تشارك في الجنادرية 33

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الفجري والخطفة فلكلورات شرقية على أرض الجنادرية 33

الفجري والخطفة فلكلورات شرقية على أرض الجنادرية 33
http://almnatiq.net/?p=671388
المناطق_منال الدوسري

شهدت الفنون والعروض الشعبية التي تنوعت واختلفت في بيت الخير إقبالاً كبيراً من الزوار الذين استوقفتهم هذه العروض أثناء زيارتهم لبيت الشرقية ، حيث يتم العديد من العروض الشعبية يومياً على مسرح بيت الخير الذي تم تهيئته لإقامة هذه العروض والفنون .
ويوجد في بيت الشرقية فرق شعبية من الدمام والإحساء تقدم الفنون الشعبية على مسرح البيت وفي ساحة البيت الخارجية وأحيانا تكون متجولة داخل البيت حيث أن المنطقة الشرقية ثرية بالفنون الشعبية فهناك الفنون البحرية والزراعية بالإضافة إلى فرقة الألعاب الشعبية يقدمها مجموعة من الشباب ، وتقدم هذه الفرق أكثر من 15 فقرة يومية للعروض والفنون الشعبية .
ومن ابرز العروض والفنون التي تقدم الفن البحري ” الفجري” و”الخطفة” و”الدواري” وأيضا الفنون الأخرى “كالقادري” و”العاشوري” و”البسته”و”المجيرسي” والفريسية” وزفة المعرس التي تقام داخل البيت الشعبي ، ومن الفنون الزراعية فن” دق الحب ” بالإضافة إلى الأغاني الخاصة “بالصرام والحصاد” وأغاني البناء وجميع الفرق تعمل بشكل يومي في ساحة البيت وعلى المسرح وهذه العروض والفنون الشعبية شهدت إقبال وحضور كبير من زوار بيت الخير .

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