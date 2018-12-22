أمير جازان يرعى منتدى جازان للريادة والتمكين الأول لذوي الإعاقة غداً ..

المناطق_فضة ال عطيف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، منتدى جازان الأول للريادة والتمكين لذوي الإعاقة الذي تنظمه غرفة جازان ممثلة بلجنة المسؤولية الإجتماعية بالغرفة وذلك صباح غد الأحد ويستمر لمدة ثلاثة أيام 16 – 18 /4/ 1440هـ، بحضور معالي وزير العمل والتنمية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي عبدالله العبيدي وذلك بفندق الراديسون بمدينة جيزان.

وقال رئيس غرفة جازان الأستاذ خالد بن محمد صايغ ؛ بأن رعاية سمو أمير المنطقة للمنتدى يأتي امتداداً للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، لغرفة جازان والاهتمام بأبنائهم وبناتهم والحرص على القرب منهم ومشاركتهم جميع الفعاليات ، كما يأتي استكمالاً للأدوار الكبيرة التي تقدمها غرفة جازان في دعم الاقتصاد في منطقة جازان والحرص على المشاركة في المبادرات والبرامج التي نقدمها وتقديم الدعم لها لتصبح واقعاً في الميدان.

وبين “صايغ ” أن المنتدى يستهدف شريحة كبيرة من ذوي الإعاقة وأيضاً يستهدف عدد من الورش بشكل مباشر ويهدف بشكل خاص على تطوير الذات وإعدادهم لسوق العمل وتهيئتهم ليكونوا جزءا مهماً في التنمية. مضيفاً أن المنتدى يشكل أحد أدوات المجتمع ممثلاً في لجنة المسؤولية الإجتماعية وشركائها غايتها الإسهام الفاعل في بناء وتعزيز جيل واعٍ مسئول محافظاً على منجزات وطنه، رافداً لتطوره، مسهماً في تحقيق رؤية 2030.

بدوره أوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أن المنتدى سيشتمل على أوراق علمية وورش عمل، وعروض مرئية بالإضافة إلى معرض مصاحب لأبرز جهود لجنة المسؤولية الإجتماعية بالغرفة تجاه ذوي الإعاقة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة وسيتم تنفيذه في ضوء شراكة مجتمعية فاعلة مبيناً بأن المنتدى سيسلط الضوء على تجارب وخبرات رائدة تمكن ذوي الإعاقة من الإستفادة من المنتدى ، مضيفاً أنه سيشارك في تنفيذ ورش المنتدى عدد من أصحاب الخبرة في هذا المجال وأيضاً متحدثين من ذوي الإعاقة ونخبة من القيادات والمسؤولين بكافة مؤسسات الدولة المدنية والخاصة لضمان الاستفادة الكاملة من المنتدى والخروج بتوصيات تمكن ذوي الإعاقة من مشاركة المجتمع في التنمية.