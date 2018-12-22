احدث الأخبار

أمير جازان يرعى منتدى جازان للريادة والتمكين الأول لذوي الإعاقة غداً ..
منطقة جازان
 إطلاق مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال لأثراء أفكار الشباب
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يرعى حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال بغرفة الأحساء 2018م
المنطقة الشرقية
 الفجري والخطفة فلكلورات شرقية على أرض الجنادرية 33
المنطقة الشرقية
 لجنة السلامة المرورية بالشرقية تشارك في الجنادرية 33
المنطقة الشرقية
 أمير جازان يرعى حفل افتتاح المرحلة الأولى لمركز رعاية الأطفال المعوقين بجازان غدا ..
منطقة جازان
 “السعودية للكهرباء” تؤهل أكثر من 900 مسؤول عن السلامة الكهربائية في المملكة
أبرز المواد
 “اتحاد القدم” يلغي شرط “7 لاعبين أجانب” لبعض الأندية
أبرز المواد
 عناصر “الحوثي” الانقلابية يرتدون زي الأمن المركزي للتحايل على الانسحاب من الحديدة
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز تشارك الجنادريه بجناح تفاعلي وأنشطة ثقافية
أبرز المواد
 الفيحاء يستضيف أحد ضمن الجولة الـ14 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 قتلى ومصابون في انفجارين وسط العاصمة الصومالية مقديشو
أبرز المواد
أمير جازان يرعى منتدى جازان للريادة والتمكين الأول لذوي الإعاقة غداً ..

أمير جازان يرعى منتدى جازان للريادة والتمكين الأول لذوي الإعاقة غداً ..

منطقة جازان
إطلاق مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال لأثراء أفكار الشباب

إطلاق مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال لأثراء أفكار الشباب

المنطقة الشرقية
الأمير سعود بن نايف يرعى حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال بغرفة الأحساء 2018م

الأمير سعود بن نايف يرعى حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال بغرفة الأحساء 2018م

المنطقة الشرقية
الفجري والخطفة فلكلورات شرقية على أرض الجنادرية 33

الفجري والخطفة فلكلورات شرقية على أرض الجنادرية 33

المنطقة الشرقية

أمير جازان يرعى منتدى جازان للريادة والتمكين الأول لذوي الإعاقة غداً ..

أمير جازان يرعى منتدى جازان للريادة والتمكين الأول لذوي الإعاقة غداً ..
http://almnatiq.net/?p=671399
المناطق_فضة ال عطيف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، منتدى جازان الأول للريادة والتمكين لذوي الإعاقة الذي تنظمه غرفة جازان ممثلة بلجنة المسؤولية الإجتماعية بالغرفة وذلك صباح غد الأحد ويستمر لمدة ثلاثة أيام 16 – 18 /4/ 1440هـ، بحضور معالي وزير العمل والتنمية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي عبدالله العبيدي وذلك بفندق الراديسون بمدينة جيزان.
وقال رئيس غرفة جازان الأستاذ خالد بن محمد صايغ ؛ بأن رعاية سمو أمير المنطقة للمنتدى يأتي امتداداً للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، لغرفة جازان والاهتمام بأبنائهم وبناتهم والحرص على القرب منهم ومشاركتهم جميع الفعاليات ، كما يأتي استكمالاً للأدوار الكبيرة التي تقدمها غرفة جازان في دعم الاقتصاد في منطقة جازان والحرص على المشاركة في المبادرات والبرامج التي نقدمها وتقديم الدعم لها لتصبح واقعاً في الميدان.
وبين “صايغ ” أن المنتدى يستهدف شريحة كبيرة من ذوي الإعاقة وأيضاً يستهدف عدد من الورش بشكل مباشر ويهدف بشكل خاص على تطوير الذات وإعدادهم لسوق العمل وتهيئتهم ليكونوا جزءا مهماً في التنمية. مضيفاً أن المنتدى يشكل أحد أدوات المجتمع ممثلاً في لجنة المسؤولية الإجتماعية وشركائها غايتها الإسهام الفاعل في بناء وتعزيز جيل واعٍ مسئول محافظاً على منجزات وطنه، رافداً لتطوره، مسهماً في تحقيق رؤية 2030.
بدوره أوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أن المنتدى سيشتمل على أوراق علمية وورش عمل، وعروض مرئية بالإضافة إلى معرض مصاحب لأبرز جهود لجنة المسؤولية الإجتماعية بالغرفة تجاه ذوي الإعاقة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة وسيتم تنفيذه في ضوء شراكة مجتمعية فاعلة مبيناً بأن المنتدى سيسلط الضوء على تجارب وخبرات رائدة تمكن ذوي الإعاقة من الإستفادة من المنتدى ، مضيفاً أنه سيشارك في تنفيذ ورش المنتدى عدد من أصحاب الخبرة في هذا المجال وأيضاً متحدثين من ذوي الإعاقة ونخبة من القيادات والمسؤولين بكافة مؤسسات الدولة المدنية والخاصة لضمان الاستفادة الكاملة من المنتدى والخروج بتوصيات تمكن ذوي الإعاقة من مشاركة المجتمع في التنمية.

روابط ذات صلة

أمير جازان يرعى حفل افتتاح المرحلة الأولى لمركز رعاية الأطفال المعوقين بجازان غدا ..

أمير جازان يرعى حفل افتتاح المرحلة الأولى لمركز رعاية الأطفال المعوقين بجازان غدا ..
الآن.. بلدية فيفاء تباشر فتح الطرق

الآن.. بلدية فيفاء تباشر فتح الطرق
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الخبراني”

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الخبراني”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*