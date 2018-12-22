فيما شهد حضور ضيوف من خارج المملكة. فايع الألمعي يحصد جائزة ضياء عزيز للبورترية 2018

المناطق_عادل الزهراني

احتضن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة بمدينة جدة الحفل الختامي لمسابقة ضياء عزيز ضياء للبورتيريه 2018 والتي نظمتها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة بدعم من مؤسسة ليان الثقافية

وقد شهد الحفل الذي رعاه صاحب السمو الامير فيصل بن عبدالله بن محمد ال سعود حضور نوعي من فنانيين تشكيلين ومثقفين من خارج الوطن ومن خارج مدينة جدة.

بدأ الحفل الذي قدمه الاعلامي سعد زهير بالسلام الملكي ومن ثم كلمة مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة سعادة الاستاذ محمد آل صبيح والتي بدأها بقوله” هنا مجد لنا.. وهناك مجد أجل نحن الحجاز ونحن نجد

وزاد ” الليلة بإعلان الفائز بجائزة ضياء عزيز ضياء للبورتريه 2018 في عامها الثاني برعاية كريمة من المعطاء الامير والوزير والفارس الداعم للفروسية وحركة الفنون في مملكة الثقافة والابداع سمو الامير فيصل بن عبدالله ال سعود” مرحبا بالضيوف من خارج المملكة وخارج مدينة جدة والتي عبر عنها بمد جسور التعارف وتعزيز رسالة المملكة الثقافية.

ثم عرض الدكتور عصام عسيري امام

الحضور كل مايختص بفن البورتريه واهميته مستعرضا اهم الاعمال التي تطرق لها هذا الفن على مر التاريخ.

تلى ذلك كلمة داعم الحفل وراعيه صاحب السمو الامير فيصل بن عبدالله جاء فيها ” هنا كانت ملحمة التوحيد، بل بداية مشروع دولة موحدة ساهمت في رفاهية شعبها ومحاربة الفقر والمرض والفساد”

واضاف سموه ” الليلة اعادت لي ذكرى مع الصديق ضياء عزيز ضياء لثلاث لوحات كانت بداية مشروع جمعنا اعتز به تخلد مكانة ورسالة هذا البلد الامين”

وتطرق سموه اثناء كلمته الى مؤسسة ليان الثقافية واحتوائها لاكثر من سبعين لوحة هي في ازدياد كما وضح سموه، مبديا في ختام كلمته شكره لجمعية الثقافة والفنون بجدة جهودها وحسن تنظيمها وموجها شكره لجميع الحضور.

ثم كان الحفل على موعد لعرض نشيد بعنوان اشرقي قدمه اطفال الجمعية نال تفاعل الحضور واعجابهم.

والقى الفنان التشكيلي الدكتور محمد يوسف الحمادي كلمة نيابة عن الضيوف قائلاً ” كما عرفنا جدة وهي تكرم وتعلن الفائزين بالجائزة ولعلها علامات بارزة في تشجيع وتقدير المبدعين ورسم خارطة طريق جديد للاجيال القادمة”

وعاش الحضور بعد كلمة الدكتور الحمادي اجواء العزف على آلة الساكسفون وعازفها الاستاذ الفنان سعد الحارثي.

عقب ذلك تقدم الفنان التشكيلي ضياء عزيز ضياء بسرد الاعمال المُرشحة والتي عرضت بمعية فنانيها امام الحضور ، موجها الدعوة لصاحب السمو الامير فيصل بن عبدالله ومدير جمعية الثقافة والفنون الأستاذ محمد آل صبيح لتكريم اصحابها ليشهد الحضور بعد ذلك اسم الفائز بالجائزة والتي كانت من نصيب الفنان التشكيلي فايع الالمعي، ليكون اعلان مسابقة العام القادم والتي اتفق ان تكون عن الخيل العربية.

الحفل شهد العديد من التكريمات على مستوى الجهات الحكومية والشخصيات من يد داعم الحفل الامير فيصل بن عبدالله حيث كرم الفنان التشكيلي السعودي محمد المنيف، والدكتور محمد يوسف الحمادي من دولة الامارات العربية المتحدة.