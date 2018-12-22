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    جراحة معقدة لرضيعة تنهي آلامها من انسداد الأمعاء بحفرالباطن

    جراحة معقدة لرضيعة تنهي آلامها من انسداد الأمعاء بحفرالباطن

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    جراحة معقدة لرضيعة تنهي آلامها من انسداد الأمعاء بحفرالباطن

    جراحة معقدة لرضيعة تنهي آلامها من انسداد الأمعاء بحفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=671408
المناطق_حفر الباطن
أجرى فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عملية جراحية معقدة لإنقاذ رضيعة لم يتجاوز عمرها الثلاث أشهر من انسداد في الأمعاء.
دخلت الطفلة إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى الذي أحالها إلى قسم جراحة الأطفال للمعاينة والتشخيص، وبعد الاطلاع على التاريخ المرضي اتضح أنها ولدت في الأسبوع السابع والعشرين وكان وزنها حين الولادة 750 غرام مع وجود التهابات ونزيف بالأمعاء وانتفاخ شديد في البطن مع محاولة علاجها بالأدوية وانتظار مدى تجاوبها مع العلاج لخطورة اجراء أي تدخل جراحي.
 وحين اجراء كامل الفحوصات المخبرية والاشعاعية تبين أن الرضيعة تعاني من انسداد في الأمعاء وقرر الفريق الطبي اجراء تدخل جراحي للرضيعة رغم خطورة ذلك كون حجم الطفلة ووزنها صغير جداً ولم يتجاوز 750 غرام.
وأثناء العملية تبين وجود التواء بالأمعاء الدقيقة الأخيرة حيث تم استئصال الجزء المتسبب بالمشكلة ووضع فتحة براز بجدار البطن وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وحين مراجعتها للعيادة بعد ذلك تحسنت حالتها ووصل وزنها إلى 1250 غرام.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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